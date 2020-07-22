Hobisi, 2 bin rakımlı Hasan Dağı'ndaki üretimle gelire dönüştü - ELAZIĞ

Bir hastanede röntgen teknikeri olarak görev yapan 2 çocuk babası Demirel, işinden arta kalan zamanlarda çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu arıcılıkla uğraşmaya karar verdi.Arıcılığı arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Hasan Dağı'nda sürdüren Demirel, haftanın üç günü "çocuğum" dediği arılarıyla ilgilenmek için 2 bin rakımlı dağın yolunu tutuyor.Zengin floraya sahip yaylada gün boyu arılarının bakımını yapan Demirel, araştırmaları ve edindiği bilgilerle zamanla arıcılıkta kendisini geliştirdi. 40 kovan ile arıcılığı sürdüren ve gelir de elde eden Demirel, bu yıl verimde yüzde 100'lük artış bekliyor.- Hedefi 200 kovana ulaşmakDemirel, AA muhabirine, hobi olarak başladığı arıcılıkta önce iki kovan aldığını ve internette arıcılığa yönelik araştırmalar yaptığını aktardı.Demirel, haftanın belirli günlerinde Hasan Dağı'na gidip arılarının bakımını yaptığını anlatarak, "Başta 'İki çocuk babasıyım' diyordum artık bir çocuğum da arılarım oldu. 40 kovanım var. Hasan Dağı'nda arıcılık için seçtiğim bölge çiçek florası, yabancı yonca, orman gülü, dağ kekiğine sahip. Allah izin verirse 200 kovan ile hobi amaçlı başladığım arıcılıkta organik bal üreterek ülke ekonomisine katkı da sağlarım." dedi.- "Arılar artık hayatımın bir parçası oldu"Verimde bu yıl artış beklediklerini belirten Demirel, "Bu işe başladığımda arı sokmasına maruz kaldım. Tatlı bir tanışma oldu. Başta biraz tereddüt ettim. 'Başarabilir miyim?' diye düşündüm. Ama zorluklara göğüs germek lazım. Sabır, gayret ve kararlılıkla zorlukları atlattık. Arılara bakmadığım günlerde bir eksiklik hissediyorum. Arılar artık hayatımın bir parçası oldu. Özellikle hasat döneminde çok daha keyifli oluyor." ifadelerini kullandı.Hava şartlarının istenilen düzeyde seyretmesi ile bal veriminde iki kat artış öngördüklerini anlatan Demirel, organik bal üretmek için gayretlerinin sürdüğünü bildirdi.Demirel, "Sıcakta, güneş altında dağın başında çalışıyoruz ve birçok tehlike ile mücadele ediyoruz. Özellikle yırtıcı hayvanların olduğu bölgede çalışan arıcıların emeklerinin karşılığını alabilmesi için organik üretimden vazgeçmemelerini, vatandaşlara da aracıdan değil arıcıdan bal almalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.
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