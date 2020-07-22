Hobisi, 2 bin rakımlı Hasan Dağı'ndaki üretimle gelire dönüştü

AA

Arıcılığı arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Hasan Dağı'nda sürdüren Demirel, haftanın üç günü "çocuğum" dediği arılarıyla ilgilenmek için 2 bin rakımlı dağın yolunu tutuyor. Zengin floraya sahip yaylada gün boyu arılarının bakımını yapan Demirel, araştırmaları ve edindiği bilgilerle zamanla arıcılıkta kendisini geliştirdi. 40 kovan ile arıcılığı sürdüren ve gelir de elde eden Demirel, bu yıl verimde yüzde 100'lük artış bekliyor.