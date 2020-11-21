Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular

İstanbul'dan Mudurnu ilçesine tatil için gelen Murat Ünsal ve Sinan Sözersoy, burada kaz yetiştiren ailelerle tanıştı.
Bu işle hobi olarak ilgilenmeye başlayan iki arkadaş, daha sonra Bolu-Mudurnu kara yolunda bulunan ve daha önceden tavuk yetiştirilen çiftliği satın aldı. İki arkadaş, çiftlikteki kümeslerde düzenlemelerle 800 Mast cinsi kaz yetiştirmeye başladı.
Murat Ünsal, AA muhabirine, Mast cinsi damızlık kazlarının olduğunu belirterek, "Kazlar ocak ayında yumurtlayacak, 5-6 ay yumurta verecek. Yumurtalarını kuluçka makinelerinde çıkarıp kaz yavruları elde edeceğiz ve isteyen herkese dağıtacağız." diye konuştu.
Yetiştirilen kazların 5 ile 7 kilogram olduğunu anlatan Ünsal, "Biz kazları, arpa, buğday, yulaf ve mısır vererek besliyoruz. Ayrıca hayvanlara yeşil ot ve besin değeri yüksek hasıl veriyoruz. Vitamin değeri çok yüksek bir ton buğday ve arpadan 6 ton elde edip kazları besliyoruz." diye konuştu.
Kaz etinin dünyada önemli yere sahip olduğunu anlatan Ünsal, "Türkiye'mizde çok tanınmıyor. Hem bunu tanıtmak hem de hobi amacıyla başladığımız işi ticari boyuta taşımak, ileriye dönük ihracat yapmak maksadıyla bu işe başladık. Yaklaşık 700-800 anaç kazımız var." dedi.
Ünsal, kaz etinin faydalarına da değinerek, "Kolesterolü çok düşük, insan sağlığına faydalı bir et. Kemik gelişimine faydalı, besin değeri çok yüksek. Yaklaşık 100 gram kaz etinde 56 gram protein var." ifadesini kullandı.
Kazın soğuk iklimi sevdiğini vurgulayan Ünsal, "Mudurnu'nun havası da Kars’a yakın. Eksi 40 dereceye dayanıklı bu hayvanlar. Kars'ta kaz yetiştiriciliği meşhur. Biz de Türkiye'nin her yerine 2021 yılında Mudurnu'dan pazarlama yapacağız." diye konuştu.
Ünsal, ileride kendi kesimhanelerini kurup ihracat yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!