Hobi olarak başladığı su kabağından süs eşyaları yurt dışından da talep görüyor

Sandıklı ilçesindeki pancar kooperatifinde işçi olarak çalışan Ali Osman Karakuş, 3 yıl önce internette gördüğü su kabağı oymacılığına merak duymaya başladı.
Zaman içinde internet üzerinden bu mesleğin inceliklerini öğrenen Karakuş, hobi olarak evinin bir odasında başladığı su kabağı oymacılığını zaman içinde geliştirdi.
Karakuş, açtığı atölyede su kabağından yaptığı kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti gibi süs ve ev eşyalarının internet üzerinden satışını gerçekleştiriyor.
Karakuş, yaptığı süs eşyalarını, yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gelen talepler doğrultusunda kargo ile gönderiyor.
Ali Osman Karakuş, AA muhabirine, su kabaklarının geçmişte saklama kabı, su tası ve kepçe olarak kullanıldığını ifade etti.
Su kabaklarının artık süs eşyası olarak kullanıldığını kendisinin de bu yönde tasarımlar yaptığını anlattı.
- Kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti, kalemlik, mumluk yapıyor
İlkbaharda diktiği su kabaklarını kasım ayında hasat ettiğini dile getiren Karakuş, şunları söyledi:
"Daha sonra kuruması için asıyoruz. Süs eşyası yapımında kullanmak için su kabaklarını yaklaşık bir yıl bekletiyoruz. Kuruduktan sonra sizin hayal dünyanıza göre kabak şekillenmeye başlıyor. Kabaktan aklınıza gelebilecek her şey yapılabilir. Elektrikli lamba, kumbara, vazo, kuş yuvası, şekerlik, ekmek sepeti, kalemlik, mumluk ve değişik dekoratif amaçlı süs eşyaları yapıyorum."
Salgın sürecinde aldığı siparişleri yetiştiremediğine dikkati çeken Karakuş, "Güzel fakat zahmetli bir hobi bizimkisi. İnşallah pandemi sürecinin bitiminde atölyemizde kabak işlemeciliği, ahşap oyma, taş boyama ve ahşap yakma kurslarını vermeye başlayacağız." diye konuştu.
- "Kargo ile dünyanın her yerine gönderiyoruz"
Su kabağından yaptığı süs eşyalarını internet üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiğini, ürünlerinin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Karakuş, şöyle dedi:
"İnternet üzerinden Türkiye'nin her bölgesinden, yurt dışından da ABD, Almanya ve İtalya gibi ülkelerden sipariş alıyorum. Hem ham madde olarak su kabağı hem de işlenmiş olarak süs eşyası satışı yapıyorum. Pandemi sürecinde talep oldukça fazla. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. Babalar Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi özel günlerde talep daha fazla oluyor. Siparişleri en güzel şekilde hazırlayarak kargo ile gönderiyoruz."
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