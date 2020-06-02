Hobi olarak başladığı arıcılık mesleği oldu

AA

Hayriye Mahallesi'nde oturan 49 yaşındaki Özkılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik teknikeri olduğunu ve elektrikçi dükkanı bulunduğunu belirtti.

Babası İsmail Hakkı Özkılınç'ın 40 yıl arıcılıkla geçimini sağladığını, dedesinin mesleğinin de arıcılık olduğunu dile getiren Özkılınç, çocukluk zamanında arıları tanımaya başladığını ve onlarla arasında sevgi bağı oluştuğunu anlattı.

Özkılınç, babasıyla arıcılık konusunda hep fikir alışverişinde bulunduğunu ve mesleğin has noktalarını ondan öğrendiğini söyledi.

Babasının vefat etmesinin ardından arıcılığa hobi olarak devam ettiğini belirten Özkılınç, "Elektrik teknikeri olarak çalışıyorum, işimden arta kalan vakitleri değerlendirmek, aynı zamanda ekonomik gelir elde etmek için arıcılığa başladım. Baktım bu iş çok hoşuma gitti. Bir de dedemden babama geçen bu arıcılığı sürdürmek benim için ayrı bir duygu oldu." dedi.

- "Arıcılık benim için hobiden ticarete döndü"

Özkılınç, Karamürsel'in, zengin doğal florasının yanında her türlü kültür bitkisi yetiştiriciliği yapılmasından dolayı arıcılar için iyi bir kaynak olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"İlk arıcılığımda kovan kapağı birden açıldı. Ben de korunaklı değildim. Yaklaşık 100 arı bana saldırdı ve soktu. İlk saatler bir şey yoktu ancak akşam saat 22.00 sıralarında evde ateşlendim. Hastaneye eşim tarafından götürüldüm. İlk arıcılık tecrübem çok iğneli geçti. Şimdilerde arılar mı bana alıştı ben mi arılara alıştım bilmiyorum ama onlarla konuşuyor, onlarla vakit geçirmenin keyfini yaşıyorum. Arıcılığa başladıktan sonra sertifika alarak profesyonel oldum, gezginci arıcılığı öğrendim, senede 4 defa bal alıyorum. Mayısın sonlarında bahar balı, bir ay sonra kestane balı, temmuzun 15'inde ay çekirdeği çiçek balı ve son olarak eylül-ekimde çam balı üretimi yapıyorum. Her yılım dolu dolu arıcılıkla geçiyor. Eskiden elektrik işinden fırsat buldukça arıcılık yapıyordum. Şimdi tam tersine döndü. Arıcılık benim için hobi olmaktan ticarete döndü."

- "Avrupa Kestane Balı Yarışması'nda ikincilik aldım"

Özkılınç, 200 kovanı bulunduğunu, eşi Gülcan Özkılınç'ın yardımıyla balın yanı sıra polen üretimine başladığını belirtti.

Arıcılığın çok zor koşullar altında yapıldığına işaret eden Özkılınç, "Buna rağmen sürekli güncel bilgi isteyen zevkli bir meslek ve yaşam biçimidir. Bilgi birikimini ulusal ve uluslararası fuarlar vasıtasıyla yenileyip, yeni teknikleri öğrenerek bizzat uyguladıktan sonra, diğer arıcılarla paylaşıyoruz. 2017 yılında Bosna Hersek'in Tuzla kentinde yapılan Avrupa Kestane Balı Yarışması'nda ikincilik alarak Türkiye'yi gururla temsil ettim. Bu gururu yaşadığım için çok mutluyum." diye konuştu.