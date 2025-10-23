2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuç sorgulama ekranı…