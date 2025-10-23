HMGS/2 ve İYÖS sonuçları sorgulama ekranı: ÖSYM 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları için heyecan dorukta. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 28 Eylül'de düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, iki sınavın da sonuçları 23 Ekim Perşembe bugün erişime açılacak. Adaylar puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. Kılavuza göre 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki, HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, HMGS/2 ve İYÖS sınav sonucu sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)
- 1
2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuç sorgulama ekranı…
- 2
2025 HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM takvimine göre 2025 HMGS/2 ve İYÖS sonuçları, 23 Ekim 2025 Perşembe bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.
ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 - 14.00 saatleri arasında erişime açıyor.
- 3
2025 HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.
100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
2025 HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- 4
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
- 5
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacak.
- 6
-