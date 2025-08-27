HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı: 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları, 13-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları 27 Ağustos'ta alınacak ve başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM AİS HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU TARİHİ
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları, 27 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.
2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL’dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).
2025 HMGS/2 VE İYÖS NE ZAMAN?
2025 HMGS/2 ve İYÖS, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
