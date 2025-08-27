Habertürk
        HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı: 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları, 13-20 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları 27 Ağustos'ta alınacak ve başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM AİS HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Giriş: 27.08.2025 - 08:47 Güncelleme: 27.08.2025 - 10:09
          HMGS/2 ve İYÖS sınavları için başvuru süreci tamamlandı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) geç başvuruları 27 Ağustos Çarşamba günü alınacak. Peki, 2025 HMGS/2 ve İYÖS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, HMGS/2 ve İYÖS geç başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar…

          2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) geç başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre HMGS/2 ve İYÖS geç başvuruları, 27 Ağustos 2025 tarihinde alınacak.

          2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          2025 HMGS/2 VE İYÖS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

          2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL’dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.

          Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. (https://odeme.osym.gov.tr veya https://sanalpos.osym.gov.tr).

          HMGS/2 VE İYÖS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

          2025 HMGS/2 VE İYÖS NE ZAMAN?

          2025 HMGS/2 ve İYÖS, 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

          Sınavlar, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

          SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

          010 ADANA

          062 ANKARA/ÇANKAYA

          070 ANTALYA

          160 BURSA

          210 DİYARBAKIR

          250 ERZURUM

          260 ESKİŞEHİR

          270 GAZİANTEP

          341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)

          343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

          352 İZMİR-1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

          380 KAYSERİ

          420 KONYA

          440 MALATYA

          550 SAMSUN

          580 SİVAS

          610 TRABZON

          650 VAN

