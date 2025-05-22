HMGS sonuçları sorgulama ekranı 2025: ÖSYM HMGS/1 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2025 HMGS sonuçları için heyecan dorukta. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) 27 Nisan Pazar günü düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, 5 bin 912 adayın başvurduğu sınavın sonuçları 22 Mayıs 2025 Perşembe bugün erişime açılacak. Adaylar puanlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Peki, HMGS/1 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, HMGS sonuçları sorgulama ekranı (sonuc.osym.gov.tr)...
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2025 HMGS sonuçları için nefesler tutuldu. 27 Nisan'da gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) sonuçları için beklenen gün geldi. ÖSYM takvimine göre sonuçlar bugün erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ‘’sonuc.osym.gov.tr’’ adresi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2025 HMGS/1 sınav sonucu sorgulama ekranı…
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2025 HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirildi.
ÖSYM takvimine göre 2025 HMGS sonuçları, 22 Mayıs Perşembe bugün açıklanacak. Ancak sonuçların saat kaçta açıklanacağı bilinmiyor.
ÖSYM genellikle düzenlendiği sınavların sonuçlarını saat 10.00 veya 11.00 civarında erişime açıyor.
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HMGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.
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SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacak. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacak. Adayların ham puanları ile 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacak.
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