Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yüzde 83 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin H-ÜFE'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4.95, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 29.86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83.27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 51.6 yükseldi.
Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 103.76, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 71.81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41.8, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 180.49, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 44.77, idari ve destek hizmetlerde yüzde 62.76 artış gösterdi.
Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4.65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6.64, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5.61, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,09, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3.74, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4.01 artış kaydetti.
Yıllık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
Yıllık bazda alt sektörler incelendiğinde, endekste en düşük artışlar, telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 22.43, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22.67, bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 38.23 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 180,49, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 129.12, posta ve kurye hizmetleri yüzde 109.6 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık H-ÜFE'ye göre 14 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim kaydetti.
Aylık bazda alt sektörler incelendiğinde, en düşük artış, veterinerlik hizmetlerinde yüzde 0.4, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 0.5, depolama ve destek hizmetlerinde (taşımacılık için) yüzde 0.91 olarak gerçekleşti. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 15.8, bilgi hizmetleri yüzde 9.61, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9.48 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.
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