Hizmette üretici enflasyonu yüzde 91'i aştı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin H-ÜFE'nin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, H-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,08, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 91,27 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 119,32, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 84,21, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 49,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 144,11, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 48,5, idari ve destek hizmetlerde yüzde 66,52 artış gösterdi.

Bir önceki aya göre değerlendirildiğinde ise endeks, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 9,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 10,81, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,02, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,9, idari ve destek hizmetlerde yüzde 6 artış kaydetti.