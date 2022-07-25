Hizmette güven düştü, inşaatta yükseldi

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi temmuzda, haziran ayına kıyasla hizmet sektöründe yüzde 1,5 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 2,4 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi haziranda 119,6 iken temmuzda 117,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,1, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 3,2 geriledi.

BEKLENTİ GERİLEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi haziranda 118,7 iken temmuzda 113,4'e yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 7,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,3, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 5,1 geriledi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 83 iken temmuzda 85 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,8, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi yüzde 3,9 arttı.