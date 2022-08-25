Hizmet ve perakendede güven düştü, inşaatta yükseldi

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TÜİK ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri gerçekleşmelerini yayımladı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1.3 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 0.4 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1.5 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Ağustos 2022:



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022:



Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.