        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,7 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 3,7 arttı

        Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı

        Giriş: 15.08.2025 - 10:14 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:14
        Hizmet üretim endeksi arttı
        Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 8,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 18,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,3 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 5,2 arttı.

        Hizmet üretim endeksi aylık yüzde 0,5 azaldı

        Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,0 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,8 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,0 azaldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

