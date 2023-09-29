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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 79,95, aylık yüzde 5,25 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 79,95, aylık yüzde 5,25 arttı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), bu yılın ağustos ayında aylık bazda yüzde 5,25, yıllık bazda yüzde 79,95 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 10:13 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:41
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        Hizmet üretici fiyat endeksinde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'nin sonuçlarını açıkladı.

        Açıklamaya göre endeks, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 69,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 80,27 artış gösterdi.

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        Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,80, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 102,12, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,41, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 66,83, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 99,59, idari ve destek hizmetlerde yüzde 104,93 artış gerçekleşti.

        Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 6,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,22, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,23, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,62, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,93, idari ve destek hizmetlerde yüzde 5,85 artış gerçekleşti.

        H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde16,48, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 37,83, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 55,95 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 140,15, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 115,17, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 106,73 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

        Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 3,03 ile bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetleri oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 11,92, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 11,52, kiralama ve leasing hizmetleri yüzde 9,05 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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