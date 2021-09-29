Buna göre, H-ÜFE ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,36, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, Ağustos 2020'ye kıyasla yüzde 34,47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 26,09 artış gösterdi.
Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 36,83, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 25,43, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 12,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 137,14, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 18,54, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 24,25 arttı.
Aylık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,79, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde 1,93, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,35, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,41 artış görülürken bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,36, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,77 azalış gerçekleşti.
Yıllık H-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.
H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış yüzde 4,99 ile telekomünikasyon hizmetlerinde oldu. Bunu büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 6,86, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 11,18 ile takip etti.
Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 137,14, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 88,93, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 67,4 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
EN FAZLA AYLIK ARTIŞ PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİNDE
Aylık H-ÜFE'ye göre 18 alt sektör daha düşük, 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Ağustosta H-ÜFE sektörlerinden bilimsel araştırma ve geliştirme hizmetlerinde yüzde 7,69, idare merkezi hizmetleri, idari danışmanlık hizmetlerinde yüzde 5, istihdam hizmetlerinde yüzde 3,74 azalış gerçekleşti.
Buna karşın programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,05, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 9,96, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 5,22 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
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