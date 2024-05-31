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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 87,09 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 87,09 arttı

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 87,09 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 31.05.2024 - 10:26
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        Hizmet üretici enflasyonunda yükseliş
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        Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre H-ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,84, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 28,91 geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 yükseldi.

        Endeks geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,1, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,39 arttı.

        H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35 konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,6, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 4,54 yükseliş kaydetti.

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