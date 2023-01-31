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Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 78,72, aylık yüzde 1,41 arttı

2022 yılı Aralık ayında H-ÜFE (2017=100) bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 78,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 89,94 artış gösterdi.

Giriş: 31.01.2023 - 11:22 | Güncelleme: ABONE OL
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 78,72, aylık yüzde 1,41 arttı
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2022 yılı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verileri açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yılın 12 aylık döneminde H-ÜFE'de yıllık olarak yüzde 78,72'lik bir artış yaşandı. Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre artış yüzde 1,41 oldu.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE %80'LİK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %80,17, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %89,99, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %63,97, gayrimenkul hizmetlerinde %73,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %78,58, idari ve destek hizmetlerde %80,43 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,08 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %3,27 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,59 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %0,85 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,84 artış, idari ve destek hizmetlerde %0,95 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DÜŞÜK, 15 ALT SEKTÖR YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ


H-ÜFE sektörlerinden telekomünikasyon hizmetleri %41,13, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) %43,07, hukuk ve muhasebe hizmetleri %47,55 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık programcılık ve yayıncılık hizmetleri %121,59, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri %119,97, veterinerlik hizmetleri %103,97 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetleri %12,59, hava yolu taşımacılığı hizmetleri %1,86, su yolu taşımacılığı hizmetleri %1,86 ile endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu. Buna karşılık diğer mesleki, bilimsel ve teknik hizmetleri %7,10, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri %5,57, yiyecek ve içecek sunum hizmetleri %4,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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