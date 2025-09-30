Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.011,02 %-0,34
        DOLAR 41,5845 %0,00
        EURO 48,8804 %0,19
        GRAM ALTIN 5.157,14 %0,61
        FAİZ 39,85 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,49 %-0,43
        BITCOIN 113.944,00 %-0,33
        GBP/TRY 55,9398 %0,12
        EUR/USD 1,1746 %0,16
        BRENT 67,53 %-0,65
        ÇEYREK ALTIN 8.431,92 %0,61
        Haberler Ekonomi Para Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 36,16 arttı - Para Haberleri

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 36,16 arttı

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda yüzde 36,16 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 10:31 Güncelleme: 30.09.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yüzde 36,16 arttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

        Buna göre, H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,47, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 34,48, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 42,09 yükseldi.

        Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 28,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 36,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 41,62, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 49,24, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 47,17, idari ve destek hizmetlerde yüzde 41,54 artış gösterdi.

        H-ÜFE, bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,91, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,35, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,01, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,95, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 3,23, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,17 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        MSB'den Sumud Filosu'na yardım açıklaması
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        Otobüsle çarpıştı! Otomobildeki herkes hayatını kaybetti!
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        Kantinden şeker alıp yediler... 9 öğrenci zehirlendi!
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Gazze planına dünyadan tepkiler
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Ons ve gram altında tarihi zirve
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede sağanak!
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        İşçinin kıdem tazminatı hesabı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Habertürk Anasayfa