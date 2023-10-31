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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet ÜFE'de yüzde 78.5'lik artış - İş-Yaşam Haberleri

        Hizmet ÜFE'de yüzde 78.5'lik artış

        Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 78,46 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:57
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        Hizmet ÜFE'de yüzde 78.5'lik artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin H-ÜFE sonuçlarını açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Buna göre, H-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,46 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 78,63 yükseldi.

        Endeks, geçen yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 62,65, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 97,96, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 85,32, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,1, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 97,48, idari ve destek hizmetlerde yüzde 99,22 arttı.

        H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 2,25, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,41, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 6,29 artış gösterirken, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,95 gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,37, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,72 azaldı.

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        Yıllık H-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. H-ÜFE sektörlerinden su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 13,78, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 37,94, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 50,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

        Sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 143,85, bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 129,99, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 107,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

        Aylık H-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

        Konaklama hizmetleri yüzde 9,36, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 7,39, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 5,48 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olurken, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 60,79, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 32,72, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetleri yüzde 16,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

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