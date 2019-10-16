Hizmet ihracatçıları zirveye hazır

Ödüller, 18 ayrı kategoride Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunan firma ve kuruluşlara takdim edilecek. Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M.İlker Aycı, Ödül Töreni’nin hizmet ihracatının potansiyelini ifade eden bir platform olarak yoluna devam edeceğini belirtti

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB)’nin ev sahipliğinde düzenlenecek “HİB 2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödül Töreni” T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla Kasım ayında düzenleniyor.

Ödül töreni hakkında açıklama yapan HİB Yönetim Kurulu Başkanı M.İlker Aycı; sağlık, eğitim, turizm, eğlence ve kültür, deniz, hava, kara taşımacılığı, yazılım ve bilişim, inşaat,müşavirlik gibi pek çok alanda ihraç edilen hizmetlerin, Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 23’ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Aycı, sözlerine şöyle devam etti: “Hizmet ihracatımızın bugün 25,6 (2018 yılı) milyar dolara yakın cari fazla vermesi, bu alandaki potansiyelimizin göstergesidir. Türkiye dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinden biriyken, hizmet ihracatında da çıtası bu olmalıdır. Stratejik sektörlerimizi belirleyerek, hükümetimizle iş birliği yaparak, hizmet ihracatçılarımızın dış pazarlara yönelik iş ve ilişki geliştirmek konusunda beklentilerine cevap vererek hızla bu büyümeyi sağlayacağız. Bugün Türkiye’nin 50 milyar dolar seviyelerine ulaşan hizmet ihracatının kısa vadede 150 milyar dolara ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

2018 Yılı Hizmet İhracatı Ödülleri’nde 18 Kategori var