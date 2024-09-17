Hızlıca geri manevra yapan iş makinesi otomobile çarptı
İstanbul Bağcılar'da, iş makinesi geri manevra yaptığı sırada yolda seyir halinde olan araca çarptı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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Bağcılar'da iş makinesinin otomobile çarptığı kaza kamerayla görüntülendi.
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Kaza, Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesinde 14 Eylül Cumartesi günü öğlen saatlerinde meydana geldi.
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Belediye ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada operatör, iş makinesini geriye doğru sürmeye başladı.
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İş makinesini kontrolsüz bir şekilde hareket ettiren operatör ara sokaktan caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan hafif ticari araca çarptı
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Kimsenin yaralanmadığı kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.