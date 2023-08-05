Hızlı yaşlandığınızı gösteren 8 işaret! Vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir

4. CİLT DOKUNUZ SERT VE KAĞIT GİBİYSE

Eğer yüzünüze dokunduğunuzda sert ve kuru bir cilt ile karşılaşıyorsanız kuru bir cilt yapısına sahipsiniz demektir ve sık sık nemlendirmeniz gerekir. Güneş koruyucu kullanmadan cildi güneşe maruz bırakmakta cildin gerilmesine neden olur. Solaryumu sık sık kullanan kişiler sık sık bu durumla karşılaşır ve çabuk kırışmasına neden olur.