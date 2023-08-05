Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Hızlı yaşlandığınızı gösteren 8 işaret! Vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir

        Hızlı yaşlandığınızı gösteren 8 işaret! Vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir

        İnsan vücudu zaman içerisinde değişir ve yaşlanır. Ancak yaşam tarzınıza göre bu süreci hızlandırabilir veya yavaşlatabilirsiniz. İşte hızlı yaşlandığınızı gösteren 8 işaret

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          1. YÜZÜNÜZDE KÜÇÜK ŞİŞLİKLER VARSA

          Yüzde meydana gelen küçük şişliklere "milia" denir. Milia adı verilen bu şişlikler genellikle yanak ve burun çevresinde oluşur. Cilt kendisini yenileme özelliğini kaybedince gelişebilir. Steroidli kremlerin kullanması sonucunda yine milia oluşabilir ve cilt daha hızlı yaşlanır.

        • 2

          2. DUDAKLARINIZ İNCELİYORSA

          Yirmili yaşlarınız ilerledikçe dudaklarınız daha ince gözükmeye başladıysa hızlı yaşlandığınızı gösteren bir işaret olabilir. Dudakların incelmesinin asıl nedeni kolajen azalmasından kaynaklıdır. C vitamini eksikliği, dehidrasyon, sık sık pipet kullanmak ve aşırı güneşe maruz kalmak neden olabilir.

        • 3

          3. CİLDİN KOLAYCA MORARMASI

          Vücudunuzu bir yere çarptığınızda hemen morarıyorsa cildinizin ince olmasından kaynaklanabilir. Bu durumu önlemek için sık sık nemlendirmeyi unutmayın.

        • 4

          4. CİLT DOKUNUZ SERT VE KAĞIT GİBİYSE

          Eğer yüzünüze dokunduğunuzda sert ve kuru bir cilt ile karşılaşıyorsanız kuru bir cilt yapısına sahipsiniz demektir ve sık sık nemlendirmeniz gerekir. Güneş koruyucu kullanmadan cildi güneşe maruz bırakmakta cildin gerilmesine neden olur. Solaryumu sık sık kullanan kişiler sık sık bu durumla karşılaşır ve çabuk kırışmasına neden olur.

        • 5

          5. GÖZ KAPAKLARINIZ SARKMAYA BAŞLADIYSA

          Gözlerinizi çok fazla ovuşturmak göz kapaklarınızın sarkmasına neden olabilir. Zamanla göz kapaklarının sarkması normaldir ancak lens kullanan kişilerde daha erken görülebilir.

        • 6

          6. BURUN UCUNUZ DÜŞTÜYSE

          Normalde bir insanın burun şekli 40'lı yaşlarından itibaren değişir. Ancak fazla güneşe maruz kalınırsa bu süreç hızlanabilir. Güneşe çıkmadan önce güneş kremi sürmek bu süreci geciktirebilir.

        • 7

          7. VÜCUDUNUZDA KIRMIZI BEN SAYISI ARTIYORSA

          Kırmızı benler genelde 30'lu yaşlardan sonra oluşur, zararlı olmayan bu benler güneşe uzun süre maruz kalındığına ortaya çıkar.

        • 8

          8. GEÇMEYEN GÖZ ALTI TORBALARI

          Göz altı torbalarının oluşmasının birçok nedeni vardır. Uykusuz kalmak, tuzlu yiyecekler tüketmek bu bölgede ödem birikmesine neden olabilir.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Baş ve diş ağrısıyla hastaneye gitti! Büyük acı!
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        Bebekte kanser riski! O kimyasallar cenine geçiyor
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Habertürk Anasayfa