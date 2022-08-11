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Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 oyuncu kadrosunda kimler olacak?

İzleyenleri tarafından merakla beklenen Hızlı ve Öfkeli 10 filminin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Peki Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman vizyona giriyor? Oyuncu Kadrosunda kimler olacak? İşte ayrıntıları...

11.08.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hızlı ve Öfkeli serisinin dokuzuncu filmi geçen yaz gösterime girmişken, Universal Pictures, 10’uncu filmin gösterim tarihini açıkladı.

    HIZLI VE ÖFKELİ 10 NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

    Ünlü aksiyon serisinin yeni filmi 19 Mayıs 2023’te sinemalarda olacak

  • Kısaca F9 olarak anılan Hızlı ve Öfkeli 9, geçen yaz vizyona girmesinin ardından dünya çapında 726 milyon dolarlık hasılat elde etti. İlki, yaklaşık 20 yıl önce seyirciyle buluşan film serisi, Universal’ın en çok gelir getiren zincir filmi haline geldi.

  • Daha önceki filmlerin olduğu gibi dokuzuncu filmin de yönetmeni olan Justin Lin, 10’uncu film için yeniden kamera arkasına geçecek. Yeni film, Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris ve diğer oyuncuları yeniden bir araya getirecek.

  • Bir filmde daha arabalar muhtemelen çarpıp hasar görecek, kilometre sayacı maksimum ayarlarına ulaşacak, espriler yapılacak ve Vin Diesel her zamanki gibi yine ailenin önemine dair methiyeler düzecek.

  • Yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon dolu film serisinin ilki, 2001'de çıkmıştı.

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