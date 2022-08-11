Daha önceki filmlerin olduğu gibi dokuzuncu filmin de yönetmeni olan Justin Lin, 10’uncu film için yeniden kamera arkasına geçecek. Yeni film, Vin Diesel, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris ve diğer oyuncuları yeniden bir araya getirecek.