Hızlı ve Ateşli filmin oyuncuları kimler? Hızlı ve Ateşli filmin konusu nedir? Filmseverler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Adrian Paul'un aldığı Hızlı ve Ateşli filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİN OYUNCULARI

Adrian Paul, Dominique Swain, Moose Ali Khan, Mimi Davila

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİN KONUSU NEDİR?

Teröristler seyir halindeki bir uçağa bomba yerleştirmişlerdir ve uçak eğer 800 feet'ten aşağı inerse bomba patlayacaktır. Uçaktaki herkes uçağı havada tutmak için var güçleriyle mücadele edecektir.