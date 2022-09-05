Hızlı tren sefer sayıları artıyor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan hızlı tren seferleriyle ilgili müjde geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda hızlı tren sefer sayısını 10 Eylül’den itibaren 44’ten 56’ya çıkacaklarını açıkladı. Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile yolcu kapasitesinin 5 bin 118 kişi artacağını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Ak Parti hükümetleri döneminde Türkiye’nin hızlı trenle tanıştığını vurgulayan Karaismailoğlu; “Vatandaşlarımızın hızlı trene yoğun bir ilgisi bulunuyor. Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep doğrultusunda sefer sayılarında yeniden bir düzenlemeye gittik. Hızlı tren seferlerini 10 Eylül’den tarihinden itibaren 44’ten 56’ya çıkarıyoruz” dedi.

ESKİŞEHİR-İSTANBUL ARASINA DA İLK DEFA SEFER KONULACAK

Ankara-İstanbul arasında karşılıklı sefer sayısını toplamda 24’e çıkaracaklarını bildiren Karaismailoğlu, sefer sayılarının Konya-İstanbul arasında 10’a, Konya-Ankara arasında 14’e yükseltileceğini açıkladı. Karaismailoğlu; “Ayrıca Eskişehir-İstanbul arasına da ilk defa sefer konulacak. Sabah saat 06.00’da Eskişehir’den İstanbul’a, akşam saat 20.40’ta İstanbul’dan Eskişehir’e hızlı tren vatandaşlarımıza hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK YOLCU KAPASİTESİ YÜZDE 31 ARTACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte günlük koltuk kapasitesinin Ankara-İstanbul hattında 7 bin 686’dan 10 bin 584’e ulaşacağına vurgu yapan Karaismailoğlu, kapasitenin Konya-İstanbul hattında 3 bin 288’den 4 bin 542’ye, Konya-Ankara hattında 5 bin 796’dan 6 bin 762’ye çıkacağını kaydetti. Sefer sayısının artmasıyla yolcu kapasitesinin toplamda 5 bin 118 kişi artacağına işaret eden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu; “Hızlı tren hatlarımızda bir günde ortalama 20 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Kapasite artırımıyla birlikte kapasitemiz yüzde 31 artış gösterecek ve 25 binin üzerine çıkacak” dedi.

"MEGA PROJELERE İMZAMIZI ATIYORUZ"

Tüm ulaşım modlarında olduğu gibi demiryolu yatırım ve hedeflerinde de önümüzdeki dönemin yol haritalarını belirlediklerini belirten Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı’na göre, hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısını 8’den 52’ye yükseltileceğini ifade etti. Yük ve yolcu kapasitesinde artışa gidileceğini aktaran Karaismailoğlu, demiryolunun yatırımlardaki payının da artacağını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kim ne derse desin, 20 yıldır olduğu gibi milletimizden aldığımız güçle ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan mega projelere imzamızı atıyoruz. Projelerimizi eleştirenler ön saflarda yer almayı marifet sayarken, biz milletimize en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Tek derdimiz vatan; ilkemiz, çalışmak, hedefimiz daha gelişmiş Türkiye’yi, bölgesinde lider dünyada öncü ülkelerden biri haline getirmektir.”