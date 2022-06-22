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Hızlı kilo vermek için bu hataları yapmayın! İşte doğal detoksun 10 yolu

Doğal detoksun 10 yolu

Havaların ısınmasıyla birlikte hızlı kilo verme ve detoks programları gündeme geliyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik yapısını bozabildiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için aslında detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı, dengeli ve çeşitli beslenme şeklini sürdürülebildiğimiz sürece, vücudumuz detoksifikasyonu sağlıyor ve dolayısıyla bağışıklık sistemimizi de canlı tutuyoruz” dedi

22.06.2022 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İnsan vücudunda doğal olarak gerçekleşen hücresel bir detoksifikasyonun mevcut olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Özellikle karaciğer, böbrekler, deri ve sindirim sistemi yoluyla toksik maddeler işlenerek vücuttan atılıyor. Çeşitli enzim, hormon, antioksidanlar, makro ve mikro besin öğeleri ile daha birçok ajan toksik maddeleri vücuttan uzaklaştırıyor. Eğer bu ajanlar yetersiz gelirse vücudun toksik yükü artar ve çeşitli semptomlar görülebilir. Dolasıyla kendi detoks sistemimizi korumanın yollarını bulmalıyız” dedi.

  • Düşük kalorili popüler detokslar sağlığı bozabilir

    Vücudun detoks sistemini yetersiz hale getiren etmenler arasında; hareketsizlik, stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, doğal veya organik üretilmeyen gıdaların tüketimi, plastik kullanımı ve çevresel kirliliğin ilk sıralarda sayılabildiğine dikkat çeken Örnek, “Bu olumsuz koşullar hayatımızdayken; sadece birkaç gün içilen sebze suları, ticari detoks ürünlerinin kullanımı ve bunlarla bağırsak boşaltma işlemleri, kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyetler yapmak gibi adımlar ya hiç fayda sağlamaz ya da çok kısa süreli faydalar sağlamaktan öteye geçemez. Hatta zaman zaman zararları bile görülebilir” uyarısında bulundu.

  • Örnek, vücudun kendi geliştirdiği detoksifikayona destek olmak ve zararlı madde alımını minimize etmek için 10 öneride bulundu:

  • - Stresi gerekirse bir destek alarak yönetmeyi öğrenin.
    - Çevresel kirlilikten mümkün olduğunca uzak durun.

  • - Gıda güvenliğine dikkat edin. Katkı maddesi eklenmiş hazır paketli ürünleri tüketmeyin.
    - Şekerli yiyecek ve içeceklerden ve sigaradan uzak durun.

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