Düşük kalorili popüler detokslar sağlığı bozabilir

Vücudun detoks sistemini yetersiz hale getiren etmenler arasında; hareketsizlik, stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, doğal veya organik üretilmeyen gıdaların tüketimi, plastik kullanımı ve çevresel kirliliğin ilk sıralarda sayılabildiğine dikkat çeken Örnek, “Bu olumsuz koşullar hayatımızdayken; sadece birkaç gün içilen sebze suları, ticari detoks ürünlerinin kullanımı ve bunlarla bağırsak boşaltma işlemleri, kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyetler yapmak gibi adımlar ya hiç fayda sağlamaz ya da çok kısa süreli faydalar sağlamaktan öteye geçemez. Hatta zaman zaman zararları bile görülebilir” uyarısında bulundu.