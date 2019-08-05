Tutuklandılar...

Sarıyer, Belgrat Ormanı'nda 3 Ağustos günü, bir erkek cesedi bulundu. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin Volkan Karakaya olduğu belirlendi. Korsan taksicilik yaptığı tespit edilen Karakaya’nın aracı ve üzerinde cep telefonunda alındığı ortaya çıktı.

YAKALANDILAR

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin işlendiği gün araca Eyüpsultan’da 2 kişinin bindiğini tespit etti. Maktulün alınan cep telefonu ve araçtan yola çıkan polis, şüphelilerin Adem A.(18) ile Y.A. (15) olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli yakalandı.

HIZ CİNAYETİ VE GASP

Emniyette yapılan sorguda cinayetin detayları ortaya çıktı. Soruşturmada zanlılar cinayeti itiraf etti. Zanlıların iddialarına göre, 2 şüpheli Eyüpsultan'dan Belgrat Ormanı'na gitmek için Volkan Karakaya ile 80 lira karşılığında anlaştı. Yolda giderken şüpheliler, Volkan Karakaya'dan hızlı gitmesini istedi. Hızlı gitmeyen Karakaya ile şüpheliler arasından tartışma yaşandı. Tartışma iddialara göre kavgaya dönüştü. Karakaya’yı bıçakla öldüren zanlılar, aracı ve cep telefonu alarak olay yerinde kaçtı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Adem A. Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşı küçük olan Y.A ise Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden adliyeye sevk edildi. İki şüpheli de tutuklandı.