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        Haberler Dünya Hizbullah'tan İsrail'e: Bize savaş açmanın bedeli ağır olur

        Hizbullah'tan İsrail'e: Bize savaş açmanın bedeli ağır olur

        İsrail'in Beyrut'ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlemesi ve Hamas'ın üst düzey yöneticisi dahil 6 kişiyi öldürmesinin ardından Hizbullah lideri açıklama yaptı. Kendilerine savaş açmanın 'çok ağır bedeli' olacağını söyleyen Nasrallah, "Aksa operasyonu sonrası süreç İsrail'le normalleşme sürecine bir darbeydi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 21:07 Güncelleme: 03.01.2024 - 21:07
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        Hizbullah'tan İsrail'e sert açıklama
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        Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği Aksa operasyonundan bu yana yaşananların İsrail ile normalleşmeye karşı bir darbe olduğunu söyleyen Hasan Nasrallah, "İsrail'in caydırıcılık kabiliyeti Aksa operasyonu ve Lübnan da dahil olmak üzere yeni cephelerin açılmasının ardından çöktü" dedi.

        İsrail Savunma Bakanına da seslenen Hasan Nasrallah, "Allah'ın izniyle savaşınızın hedeflerine ulaşamayacaksınız" diye konuştu.

        "SAVAŞ AÇILIRSA KURALIMIZ OLMAZ"

        İsrail'in Hamas'ın yöneticisini öldürmesini 'çok tehlikeli' olarak yorumlayan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a savaş açması halinde bu savaşta kendilerinin 'sınırı ve kuralı olmayacağını' açıkladı.

        "Bizle savaşmanın maliyeti çok ağır olur. Bize savaş açan pişman olur çünkü sonuna kadar savaşırız" diyen Nasrallah, Hamas'ın yöneticisinin öldürülmesini 'sessiz kalınamayacak kadar büyük bir suç' olarak niteledi.

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