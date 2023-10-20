Hizbullah, İsrail’e ait çeşitli askeri noktalara saldırı düzenledi

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Hizbullah, İsrail’e ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusu tarafından işgal edilen ancak Lübnan’a ait Kefr Şuba Tepeleri ve Şebaa Çiftliklerinde yer alan askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Hizbullah saldırının "güdümlü tanksavar füzeler ve uygun silahlarla" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırılar sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Lübnan tarafından sınırdaki Har Dov bölgesine 20 top atışı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son bir saatte Lübnan sınırındaki İsrail ordusuna ait noktalara birkaç tanksavar füzesi atıldığı ve hafif silahlarla ateş açıldığı ifade edildi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan İsrail askeri olmadığına dair bilgi verilmeyen açıklamada, saldırıların yapıldığı noktaların topçu atışıyla vurulduğu bildirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.