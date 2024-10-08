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        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri birliklere füze ve İHA'larla saldırı düzenledik | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri birliklere füze ve İHA'larla saldırı düzenledik

        Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki iki askeri birliğe füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:07 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:07
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        Hizbullah: İsrail'deki askerlere saldırdık
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        Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Metula'da bir grup askerin füzelerle hedef alındığı belirtildi.

        Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Yaara yerleşiminde de bir askeri birliğin kamikaze dron saldırıları ile hedef alındığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edimiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Hizbullah
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