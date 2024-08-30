Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri bölgeye saldırdık | Dış Haberler

        Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri bölgeye saldırdık

        Lübnan'daki Hizbullah örgütü, İsrail'in kuzeyindeki 4 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:40 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ramsa ve Zibdin bölgelerini hedef aldığını belirtti.

        Bunların yanı sıra Hizbullah, Horsh Baram ve Metula bölgelerinde İsrail askerlerinin bulunduğu yerleri de hedef aldıklarını açıkladı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketin, ülkenin kuzeyindeki Mecdal Tevin bölgesine düştüğü ifade edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bildirilmedi.

        Lübnan haber ajansı NNA yayınladığı haberde, ülkenin güneyindeki Sur'a bağlı Zibkin bölgesinin İsrail uçakları tarafından hedef alındığını aktardı ancak saldırı sonucunda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hizbullah
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Akraba kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Metrobüs kazasında 5 kişi tutuklandı
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        Bodrum'da faciadan dönüldü
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        "TSK bütünlüğümüzün güvencesi"
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        'İsrail Batı Şeria'yı istila etmeyi planlıyor'
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        Yangınların ardından kapıdaki tehlike arttı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Okulda ilk gün stresine karşı 8 altın öneri
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde rakipler belli oldu
        İşte yeni taksi sistemi!
        İşte yeni taksi sistemi!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 şehri!
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Otel havuzunda baca kapağı faciası: Hanım hemşireye gözyaşlarıyla veda
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Fenerbahçe, Amrabat transferini bitirdi! İstanbul'a geldi
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Buse'yi ısırdı ortadan kayboldu: Çorum'da maymun alarmı
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Habertürk Anasayfa