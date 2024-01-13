Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırılar düzenledi

        Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırılar düzenledi

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri noktaları ve yerleşim birimlerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 21:10 Güncelleme: 13.01.2024 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah'tan İsrail'e saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail'in Metula yerleşim biriminde konuşlu olan Merkava tipi tankın güdümlü füze ile hedef alındığı, tank ve ekibinin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

        İsrail'e ait Ruveysat el Alem, Et-Tahiyat, Hunin ve Biranit, Birket Rişe ve el-Asi askeri noktalarına "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği kaydedildi.

        Ayrıca, İsrail'in Lübnan'ın belde ve köylerine yönelik düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'in Ştula yerleşim birimde yer alan bir evin füze ile hedef alındığı aktarıldı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        Erdoğan'dan şehit babasına taziye
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Geçmiş olsun telefonu
        Geçmiş olsun telefonu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Santos, Gümrük'ü 3 puanla geçti
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Habertürk Anasayfa