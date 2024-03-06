Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Hizbullah İsrail hedeflerine 11 saldırı düzenledi

        Hizbullah İsrail'e ait hedeflere 11 saldırı düzenledi

        Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziileri ve yerleşim birimlerine yönelik farklı silahlarla 11 saldırı düzenlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 06:07 Güncelleme: 06.03.2024 - 06:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah İsrail hedeflerine 11 saldırı düzenledi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

        İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

        Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.

        İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.

        İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Hizbullah
        #israil
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
        Enflasyonla mücadele için talebi kısmaya yeni önlem
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Abluka kırılmalı
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Münih çeyrek finali Kane ile aldı!
        Biden'a göre, Gazze'de ateşkes anlaşması Hamas'a bağlı
        Biden'a göre, Gazze'de ateşkes anlaşması Hamas'a bağlı
        YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
        YSK, kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Instagram kesintisinde 'Husi' iddiası
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Zaha adım adım Ada'ya!
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Almanya'dan 'dinleme' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Çatıya çıkıp etrafa ateşe açan kişi yakalandı
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Bakan Şimşek: Kadınların iş hayatına katılmasının her türlü arkasındayız
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Süper Lig'de kim şampiyon olacak, kim düşecek?
        Bitcoin'de tarihi zirve
        Bitcoin'de tarihi zirve
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        TFF, 28. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Enflasyon beklentileri bozuldu mu?
        Tek rakibi Inter!
        Tek rakibi Inter!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Habertürk Anasayfa