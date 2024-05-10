Hizbullah: İsrail'e ait askeri üsse üst üste saldırı düzenledik

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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse üst üste füze saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında İsrail ordusuna ait bir üsse katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlediğini belirtti.

Açıklamada, İsrail'e ait Hırbet Maar Askeri Üssü'nün hedef alınmasından yaklaşık bir buçuk saat sonra düşman askerlerinin üste toplandığı sırada yeni bir saldırı düzenlendiği ve onlarca katyuşa füzesiyle üssün yeniden hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada saldırıların Gazze'deki Filistin halkına ve direnişe destek bağlamında gerçekleştiği ifade edildi.

REKLAM Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail sınırındaki yerleşim birimlerine İran yapımı Falag ve katyuşa füzeleriyle saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. İSRAİL DE SALDIRDI İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyinde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde Marjayoun ve Bint Cebil ilçelerinde bazı kasabaları hedef aldı. Marjayoun beldesinde çeşitli kasabalara eş zamanlı 5 saldırı düzenleyen İsrail, Bint Cebil ilçesinin Ayta eş-Şaab beldesine de 2 hava saldırısı düzenledi.

Haberde, bombardımanda Rab Selasin beldesinde bir evin hedef alındığı belirtilirken, saldırılarla ilgili detaylı bilgi verilmedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.