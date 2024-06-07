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        Haberler Dünya Hizbullah, İsrail'de bir AVM'yi İHA ile vurdu | Dış Haberler

        Hizbullah, İsrail'de bir AVM'yi İHA ile vurdu

        Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi vurdu. Bölgede sirenlerin çaldığı ve AVM'de ciddi bir hasarın oluşmadığı açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 01:01 Güncelleme: 07.06.2024 - 01:01
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        Hizbullah, İsrail'de AVM'yi vurdu
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        Hizbullah'ın, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona'da bir alışveriş merkezini (AVM) insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu bildirildi.

        İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Hizbullah'ın Lübnan'dan gönderdiği bir İHA, Kiryat Shmona'daki bir AVM'yi vurdu.

        Haberde, İHA'nın gönderilmesiyle birlikte İsrail'in kuzeyinde sirenlerin çaldığı ve AVM'de ciddi bir hasarın oluşmadığı vurgulandı.

        Hizbullah'ın gün içinde İsrail'in kuzeyine attığı bir füzenin ardından bölgede yangın çıktığı belirtilmişti.

        Hizbullah'ın 2 Haziran'dan bu yana Lübnan'dan attığı füze ve kamikaze İHA’lar, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerleri ve beldelerde, bölgede yaşanan sıcak havanın da etkisiyle, çok sayıda yangına neden olmuştu.

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        Buna karşı İsrail de Hizbullah'a yönelik "güçlü bir önleyici saldırı" başlatma yönündeki tehditlerini arttırmıştı.

        Bu bağlamda, İsrail ordusunun kuzey bölgesi komutanı Uri Gordin, bugün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Hizbullah'a yönelik saldırı için "hazırlıklarını tamamladığını" duyurmuştu.

        Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

        Bu çatışmalarda 330 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #israil
        #Hizbullah
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