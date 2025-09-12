Hizan'da içme suyu için sondaj

Bitlis'in Hizan ilçesi Bahçeli Evler Mahallesi'nde sondaj çalışmalarını inceleyen Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, ilçenin içme suyu sorununa kalıcı çözüm getirmeyi hedeflediğini söyledi.

REKLAM advertisement1

Halkın temel ihtiyacı olan içme suyunu daha sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde karşılamak için yoğun bir gayret içinde olduklarını belirten Şam, sondaj çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.