Hız Tutkusu filmi oyuncuları kimler? Hız Tutkusu filmi konusu merak konusu oldu. Yönetmenliğini Scott Waugh yaptığı ve senaryosu George Gatins tarafından yazılan 2014 yapımı bir Amerikan aksiyon filmidir.

HIZ TUTKUSU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Aaron Paul - Tobey Marshall

Dominic Cooper - Dino Brewster

Imogen Poots - Julia Maddon

Harrison Gilbertson - Pete Coleman

Kid Cudi - Sergeant Benny 'Maverick' Jackson

Ramon Rodriguez - Joe Peck

Rami Malek - Finn

Michael Keaton - Monarch

Dakota Johnson - Anita Coleman

HIZ TUTKUSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Electronic Arts'ın aynı adlı video oyunu serisine dayanmakta olup sokak yarışçısı Tobey Marshall'ın (Aaron Paul) rakip yarışçı Dino Brewster'den (Dominic Cooper) arkadaşının ölümünden dolayı intikam almasını anlatmaktadır.