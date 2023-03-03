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Motosikletli gencin hız tutkusu feci bitti: 50 metre savruldu

Antalya'da, motosikletli gencin hız tutkusu feci bitti. Halil Sarıgül, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle seyir halindeki motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletin refüje çarpması sonucu genç sürücü yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Motosikletin 150 metre sürüklendiği kazada genç hayatını kaybetti. Ölümüyle ilesi ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğan gencin, motosikletiyle yaptığı hız ve akrobasi hareketlerini sosyal medyadan sık sık paylaştığı öğrenildi

Giriş: 03.03.2023 - 15:50 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da meydana gelen motor kazasında sürücü 50 metre ileri savruldu
İHA

Antalya'da, motosikletin refüje çarptığı kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Yapay Şelale istikametinden Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Halil Sarıgül'ün (23) kullandığı plakası bulunmayan motosiklet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu refüje çarptıktan sonra yolda sürüklendi.

50 METRE İLERİYE SAVRULDU

Sürücü Sarıgül'ün yaklaşık 50 metre ileriye savrulduğu kazada, motosiklet ise yaklaşık 150 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerindeki müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bir saate yakın kalp masajı yapılan Halil Sarıgül, kurtarılamadı. Kazayı duyup hastaneye gelen ailesi ve arkadaşları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARI

Manavgat Irmak kenarında bulunan bir işletmede paket servis elemanı olarak çalışan Halil Sarıgül'ün motosiklet ve hız tutkunu olduğu, motosikletiyle yaptığı hız ve akrobasi hareketlerini sosyal medyadan sık sık paylaştığı öğrenildi.

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