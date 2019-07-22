Edirne'de dün akşam saatlerinde, Uzunköprü-Keşan yolunun ilçe girişinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BENSU DAHA 1 YAŞINDAYDI

DHA'daki habere göre kazada, otomobilde bulunan aynı aileden Bensu Kılıç (1),Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.