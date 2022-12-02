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Haberler Sağlık

HIV'de korunma önlemleri tedaviden daha etkili

HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, "Korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğu unutulmamalıdır. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır" dedi

Giriş: 02.12.2022 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
HIV'de korunma önlemleri tedaviden daha etkili
HIV'de korunma önlemleri tedaviden daha etkili
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İHA

Sivas Numune Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV) tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara ve ölüme yol açacağının altını çizdi.

TEDAVİ EDİLMEDİĞİNDE ÖLÜME YOL AÇABİLİR

HIV virüsünün bağışıklık sistemine zarar verdiğini Uzm. Dr. Ramazanoğlu, "HIV; bağışıklık sistemine zarar veren bir virüs olup tedavi edilmediğinde ciddi hastalıklar ve ölüme neden olur. Kişinin kanında HIV enfeksiyonun saptanması; HIV pozitif olarak tanımlanırken, HIV’e bağlı bağışıklık sisteminin zayıflamasından dolayı çıkan hastalık hali AIDS olarak tanımlanır” dedi.

HIV enfeksiyonun bulaşma yollarına ilişkin de bilgiler veren Uzm. Dr. Ramazanoğlu, “HIV enfeksiyonu; korunmasız her türlü cinsel temas, ortak enjektörle damar içi madde kullanımı, enfekte kan ve kan ürünleri, anneden bebeğe gebelik esnasında, doğum esnasında veya emzirmeyle bulaşır. HIV; sarılma, tokalaşma, kişisel nesnelerin ortak kullanımı, yiyecek veya suyu paylaşma gibi günlük temasla bulaşmaz. Bulaş yollarının çeşitliliği nedeniyle, HIV, tüm yaş gruplarında, her meslekten, her sosyo-kültürel seviyeden kişide görülebilmektedir. Farkında olmak önemli; çünkü bu hastalık hepimizi ilgilendirmektedir" dedi.

Erken tanının tedavi için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ramazanoğlu, “HIV ile mücadelede en önemli sorun enfekte kişilerin belirlenmesinde yaşanan sıkıntılardır. Uygun tedavinin verilebilmesi ancak erken tanı ile mümkündür. Erken tanı almanın iki önemli avantajı vardır. Birincisi; kişi, düzenli tedavi ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilir ve düzenli tedavi ile bulaştırıcılıkları oldukça düşer. İkincisi, gerekli korunma önlemlerini alarak virüsün yayılmasını engelleyebilir. Geç tanı alan ve AIDS aşamasındaki bireyler de ilaç tedavisinden fayda görmektedirler” dedi.

HIV ENFEKSİYONU ÖNLENEBİLİR

HIV enfeksiyonunun önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ramazanoğlu, “Korunma önlemlerinin tedaviden çok daha etkili ve ucuz olduğu unutulmamalıdır. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır. HIV/AIDS açısından hassas grupları HIV/AIDS’den korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmeti sunmak, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermek, tedavi için doğru merkeze yönlendirmek için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri kurulmaktadır” şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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