HIV aşısının başarısız olması üzerine denemeler durduruldu

06 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AIDS hastalığına neden olan HIV virüsüne karşı geliştirilen ve bir süredir deneme aşamasında olan aşının insanları koruyamadığı görüldü.
BBC News Sağlık Editörü Michelle Roberts'in haberine göre ABD merkezli Ulusal Sağlık Enstitüleri, Güney Afrika'da 5000'den fazla kişi üzerinde denenen HVTN 702 aşısının test sürecinin durdurulduğunu duyurdu.
Uzmanlar denemelerin başarısız olmasından "derin üzüntü duyduklarını" ama HIV'nin önlenmesine yönelik aşı araştırmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi.
Bu tip aşılar HIV içermediğinden deneme sürecinde virüsün herhangi bir bireye bulaşması riski de bulunmuyordu.
Aşı, HIV'den korunmaya yönelik Tayland'da geliştirilen ve kısmen başarı gösteren RV144'ün yeni bir versiyonuydu.
HIV'nin birçok farklı biçimi var. Bu aşı, HIV pozitif oranının en yüksek olduğu Güney Afrika'da da HIV'nin bir alt türüne uyarlanmıştı.
Bilim insanları geliştirilen bu aşının işe yarayacağını ve dünya genelinde HIV'nin diğer türlerine de uyarlanacağını umuyordu.
Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Dr. Anthony Fauci, "Küresel salgının durdurulabilmesi için HIV aşısı şart, bu aşı adayının işe yaracağını umuyorduk ama maalesef işe yaramıyor. Güvenilir ve etkin HIV aşıları için farklı güvenli ve etkin yaklaşımlar geliştirilmesi için araştırmalar sürüyor. Hala başarılı olabileceğine inanıyorum" dedi.
Uluslararası AIDS Topluluğu'ndan Linda-Gail Bekker da "Her ne kadar bu büyük bir aksamaya neden olsa da, önleyici aşının bulunması için araştırmalara devam etmeliyiz" diye konuştu.
HIV enfeksiyonundan korunmada Temas Öncesi Profilaksi (Prep) etkili bir ilaç tedavisi olarak uygulanıyor. Ama aşının aksine düzenli, günlük alınması gerekiyor.
Bu tedavinin uygulanamadığı bazı ülkelerdeki tek önleyici yöntem cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanımı.
Antiretroviral tedavilerdeki gelişimler de HIV virüsü taşıyan bireylerin yaşam süresini uzatmaya yardımcı oldu.
Londra merkezli Terrence Higgins Vakfı'ndan Debbie Laycrock "Düzenli testler, prezervatif kullanımı, Prep yöntemi ve etkin tedaviler HIV ile yaşayan bireylerin virüsü başkalarına geçirmesine engel oluyordu. Şimdi ise HIV salgınını tamamen sona erdirmek için büyük bir fırsat var elimizde. Bunu başarmamız hayati önemde" dedi.
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