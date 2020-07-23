Hititlerin başkenti Hattuşa'da 114'üncü kazı sezonu başladı

Anadolu'nun ilk medeniyetlerinden Hatti ve Hititlerin kültürel mirasına ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hattuşa Antik Kenti, UNESCO "Dünya Kültür Mirası" ve "Dünya Belleği" listelerindeki tek antik şehir unvanıyla Türkiye'nin göz bebeği turizm mekanları arasında yer alıyor.
Bugüne kadar açığa çıkarılan 31 tapınak, Büyükkale'deki saray, kentin kuzeydoğusundaki Büyükkaya sırtlarında çok büyük boyuttaki buğday siloları ve Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, Hattuşa Antik Kenti'nde görülmeye değer mekanları arasında bulunuyor.
Alman Arkeoloji Enstitüsü adına çalışmaları yürüten Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hattuşa'da 1906 yılında İstanbul Arkeoloji Müzesi adına başlatılan kazıların 114 yıldır devam ettiğini söyledi.
Kazı çalışmalarına, salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde başladıklarını belirten Schachner, "Öncelikle Kovid-19 salgınından dolayı kazı evimizi kurallara göre yeniden düzenledik. Şu anda 48 işçiyle çalışıyoruz. Ekibin tamamının gelmesiyle işçi sayısı 85'e kadar yükselecek. Kazı ekibi sosyal mesafe kuralından dolayı bu yıl daha küçük olacak. İşçi sayısı geçen yıllarda 110'a kadar yükselmişti." dedi.
Schachner, yurt dışından geleceklerle yaklaşık 20 kişilik arkeolog ekibinin kazıda görev yapacağını belirterek "Herkesin tek çalışma odası var. Çalışma odamızda eskiden olduğu gibi 6 kişi değil, 3 kişi aynı anda oturabiliyor. Araçlarla gidip gelirken de kurallara dikkat ediyoruz. Maske ve dezenfektanımız var. Arazide ise zaten maske ve eldiven takılıyor. Orada da aynı şekilde mesafeye dikkat ederek çalışıyoruz." diye konuştu.
Kazı çalışmalarını her şey yolunda giderse kasımın ilk haftasına kadar sürdürmeyi planladığını dile getiren Schachner, şunları kaydetti:
"Çalışmalara küçük bir bölgedeki temizlik kazısının yanı sıra ören yerinin genel bakımıyla başladık. İlk olarak geçen yıl açığa çıkartılan Hitit Mahallesi'ni tamamen ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Biraz daha kuzeyde Roma dönemine ait yani MS 1. ve 2. yüzyıla ait yoğun bir yerleşim alanı var. Çalışmalarımız buralarda yoğunlaşıyor. Burada önce askeri kamp varmış. Daha sonra kamp işlev dışı kalıyor ve büyük bir tarımsal faaliyet yapılan, terminolojide 'villa rustica' olarak bilinen bir yapı yapılıyor. Burada açmamız gereken çok yer var, çünkü henüz nerede başlayıp nerede bittiğini bilmiyoruz. Kazıda şu anda tam ortasındayız."
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