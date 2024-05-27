Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Hititler'in antik kentlerinden geçen Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor

        Hititler'in antik kentlerinden geçen Hitit Yolu doğaseverleri ağırlıyor

        Çorum'da yaklaşık 100 doğasever, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesindeki Hitit Yolu'nda yürüyüş yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hititler'in antik kentlerinden geçen tarihi yol
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum Doğa Kulübünce organize edilen etkinlikte, İbikçam göletinden yürümeye başlayan doğaseverler, Hitit Yolu Yürüyüş ve Bisiklet Parkurlarının en güzel yürüyüş rotalarından Budaközü Vadisi'ni yürüyerek geçti.

        Seyir teraslarından vadinin doğal güzelliklerini gözlemleyen doğaseverler, asma köprülerden geçip, şelalelerde anı fotoğrafları çektirdi.

        Yürüyüşün ardından yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip Hattuşa Antik Kenti ile Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı da gezildi.

        Katılımcılar gezide, Hitit surları ve yeşil taşta hatıra fotoğrafı çektirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hitit yolu
        #Hititler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Habertürk Anasayfa