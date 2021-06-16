Hitit Üniversitesi KKKA tecrübesiyle Avrupalı hekimlerden ilgi görüyor

Hitit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, İspanya 12 de Octubre Üniversite Hastanesi doktorlarından Octavio Arce'nin, KKKA hastalığıyla ilgili eğitim için Hitit Üniversitesine başvurduğu belirtildi.
Talebi kabul edilen Arce'nin Çorum'da bir ay enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından eğitim aldığı aktarıldı.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin bilgi ve birikiminin uluslararası alanda talep görmesinin mutluluk verici olduğunu vurguladı.
Uluslararası alandaki bu başarının yalnızca üniversite değil, aynı zamanda Türkiye adına da önemli bir başarı olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bilginin insanlığın faydasına sunulması, paylaşılması yönündeki faaliyetleri önemli buluyor ve Tıp Fakültemizin deneyimlerinden yararlanmak isteyen yerli ve yabancı bilim insanlarına kapımızı açık tutuyoruz." ifadesini kullandı.
Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam ise Hitit Üniversitesinin 2003 yılından beri görülen ve keneler aracılığıyla insanlara bulaşan KKKA ile ilgili ciddi bilgi birikimi ve deneyim kazandığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün KKKA hastalığını, üzerinde araştırma ve geliştirme yapılması acil olarak görülen hastalıklar arasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sonra ikinci sırada gösterdiğini aktaran Baykam, en çok vaka görülen illerden Çorum'da hekimlerin tecrübelerinin uluslararası alanda ilgi gördüğünü kaydetti.
Avrupa'da ilk lokal KKKA'nın 2016 yılında İspanya'nın Madrid kentinde görüldüğüne işaret eden Baykam, şöyle devam etti:
"Bu vakayı takip eden hemşireye de hastalık geçmişti. Hemşire ile hastayı takip eden hekimler, tecrübelerimizi göz önünde bulundurarak bizden klinik takipte destek aldılar ve doğrusu telefon aracılığıyla hasta takibini İspanyol doktorlarla birlikte yaptık. Dünyada vakaların artma potansiyeli var ve bu muhtemel artışa karşın diğer ülkelerdeki bazı hekimler, bizim bu hastalıkla ilgili tecrübelerimizi edinme ihtiyacı içindeler. Daha önce İspanya ve Japonya'dan heyetler ve doktorlar gelip burada eğitim görmüştü. Şu an eğitim için sırada bekleyen başka hekimler de var."
İspanyol hekim Octavio Arce ise Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin KKKA hastalığıyla ilgili tecrübesiyle dünyada bilinen bir sağlık kuruluşu olduğunu belirterek, "Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında staj yapmak için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih etmiş olmaktan dolayı son derece memnunum." ifadesini kullandı.
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