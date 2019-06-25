Havacılık teknolojileri alanında yerli yazılımlar geliştirilen Hitit Bilgisayar, bu yıl ihracat yaptığı ülke sayısını 20’ye çıkarmaya hazırlanıyor. 1994 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, kuruluşunun 25. yılını Türkiye’den ve dünyadan havacılık teknolojileri sektörünün katıldığı bir etkinlikle kutladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Hitit Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevra Onursal Karaağaç, yerli yazılımla, havacılık yazılımı alanındaki dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirterek, “İlk yazılım çözümümüz olan sadakat sistemleri programı dünyada en çok kullanılan sadakat programı oldu. Bugün hem Türkiye’ye hem de 17 farklı ülkeye havacılık teknolojisi ihraç ediyoruz. Türkiye’de birinci dünyada ise alanında beşinci sıradayız” dedi.

16 ülkeden 25 havayolunun temsilcilerinin katıldığı etkinliğe katılan Karaağaç, geliştirdikleri yerli yazılım çözümleriyle hizmet verdikleri coğrafyaları genişletmeye devam edeceklerini ifade ederek, “2019’da ihracat yaptığımız ülke sayısını 20’ye ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

İKİ KADIN GİRİŞİMCİ TARAFINDAN KURULDU

Etkinlikte havayolu sektöründe sosyal medya alanında sektörün en çok takip edilen uzmanlarından olan Shashank Nigam, gelecek 25 yıl boyunca seyahat sektörünü bekleyen gelişmeler, sosyal medyanın etkin kullanımı ile bu gelişmelerin nasıl fırsatlar sunabileceği konusunda bir konuşma yaptı.



THY’de yönetici olarak çalışan iki kadın girişimci olan Nur Gökman ve Dilek Ovacık tarafından 1994’te kurulan Hitit, Türkiye’nin yanısıra Afganistan, Almanya, Angola, Gana, Fransa, Kazakistan, Kırgızistan, Mısır, Namibya, Nijerya, Suudi Arabistan, Pakistan, Ürdün, Tanzanya, Tunus, Türkmenistan ve Yunanistan olmak üzere 17 farklı ülkeden 21 havayolu firmasına hizmet veriyor.

Şirket, havayolu şirketleri için rezervasyon, biletleme, check-in, yolcu kalkış kontrolü, ekip planlama, sadakat yönetimi, tarife ve ekip planlama, charter uçuşları, gelir-gider muhasebesi, kurumsal iletişim ve mobil uygulama alanlarında yazılım çözümleri geliştiriyor.