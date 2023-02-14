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Borsa İstanbul5 gün aranın ardından yarın yeniden işlemlere açılıyor. Büyük deprem felaketinin ardından yaşanan kayıpların ardından işlemlere 5 iş günü ara verilmişti.

Aranın ardından borsada olası kayıpların sınırlanması amacıyla çeşitli önlemler alınıyor.

Bunlardan en önemlilerinden birisi şirketlerin Borsa İstanbul'daki hisse geri alımlarına vergi muafiyeti getirilmesi oldu.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre tam mükellef şirketlerin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin olarak dağıtılmış kâr payı sayılan tutarlar üzerinden yüzde 0 oranında tevkifat yapılacak.

Daha önce bu oran yüzde 15 olarak uygulanıyordu.

Bunun yanında SPK da borsayı destekleyebilecek bir dizi yeni karar açıkladı.

GENEL KURUR KARARI ARANMAYACAK

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre de yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.

30 GÜN SATILAMAYACAK

SPK'dan yapılan açıklamaya göre geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına karar verildi.

FAİZDE KOLAYLIK

SPK bunun yanında aracı kurumlarca, portföy büyüklüğü 1.000.000 Türk Lirası ve altında olan müşterilere uygulanacak azami kredi faiz oranının ve kredili olmayan bir alım emri nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla aracı kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda (temerrüt durumunda) uygulanacak faiz oranının, aracı kurumun vereceği kredinin, kaynak maliyeti dikkate alınarak, sermaye piyasasına olan algıyı olumsuz etkileyecek ve güveni zedeleyecek uygulamalardan kaçınılmak suretiyle, makul bir seviyede belirlenmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

BES SÖZLEŞMELERİ ÖZKAYNAK KABUL EDİLDİ

SPK'nın diğer kararına göre ise 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müşterilerce yatırım kuruluşlarına devredilecek bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklanan devlet katkısı hariç alacakların, Kredili İşlemler Tebliği’nin 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler arasına eklenmesine ve bu alacakların yüzde 100’ünün özkaynak olarak kabul edilmesine karar verildi.

BORSA İSTANBUL EMİR İPTALLERİNİ ZORLAŞTIRDI

Borsa İstanbul da emir iptal işlemlerini zorlaştıran kararlar açıkladı. Buna göre Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Endeks Türev Pazarlarında:

1- Emtia sertifikaları hariç tutulmak üzere Pay Piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasa araçlarında ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören tüm sözleşmelerde; açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmemesine,

2- Pay Piyasasında emir işlem oranının 15:1'den 5:1'e düşürülmesine,

3- Pay Piyasasında emir işlem oranı eşik değer aşım ücretinin 0,03 kuruştan 0,25 kuruşa yükseltilmesine,

4- Pay Piyasasında Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı (İAK) ücret kalemlerinin %20 oranında artırılmasına ve VİOP'ta yüz binde 1 (0,00001) olarak uygulanan iradi emir iptal ücreti oranının %20 oranında artırılarak yüzbinde 1,2 (0,000012) olarak belirlenmesine,

5- VİOP ve Pay Piyasası seans sonu saatlerinin uyumlaştırılması amacı ile VİOP'ta işlem gören tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin seans sonu zamanının 5 dakika kısaltılarak tam iş günlerinde 18.10, yarım işgünlerinde 12.40 olarak belirlenmesine,

6- Geri alım yapan şirketler üzerine yeni bir endeks hesaplanmasına,

7- Borsa gözetim faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam etmekte olan yatırım aracı bazındaki tüm tedbirlerin kaldırılmasına

karar verildi.

YARIN AÇILIYOR

Borsa büyük deprem felaketinin ardından geçen hafta pazartesi ve salı günleri işleme açılmıştı. Bu iki günde toplam kayıplar yüzde 9.5'i aşarken çarşamba günü kaybın yüzde 7.5'i aşmasıyla işlemler durduruldu. Çarşamba günü yapılan işlemler iptal edilirken borsada 5 iş günü işlem yapılmayacağı bildirildi. Borsa İstanbul'da yarın itibarıyla işlemlere yeniden başlanacak.

FONLARDAN BORSAYA AKTARILABİLECEK ORAN ARTIRILDI

Bu arada gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek kısmı yüzde 10'dan yüzde 30'a çıkarıldı.Tek hisseye yatırım tavanı yüzde 1'den yüzde 5'e çıktı. Devlet tahviline yatırım yüzde 70'ten yüzde 50'ye indirildi.

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