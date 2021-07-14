AA

TÜRİB tarafından hazırlanan tarımsal ürün fiyat endekslerinin tanıtım töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla TOBB binasında gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 2019'da TÜRİB'in faaliyet izni teslim törenini gerçekleştirdiklerini, o günden bu yana TÜRİB'in güzel işler başardığını söyledi.

Bakan Pakdemirli'nin gelişmiş tarım piyasasına ulaşmak için çok mesai harcadığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Bekir Bey'in dinamizmi sayesinde tarım piyasamızda 10 yıllardır yapılamayan reformlar ardı arkasına hayata geçiyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, elindeki tarımsal emtiayı doğru şekilde koruyan, bunları sağlıklı depolama sistemleri ile muhafaza edebilen ve arz talep dengesini sağlayabilen ülkelerin şoklardan daha az etkilendiğini dile getirdi.

Son 10 yıldır tarım piyasasında iki aşamalı bir dönüşüm sürecinin içinde olunduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu dönüşümün ilk ayağı lisanslı depoculuktu. Bu konuda ticaret borsalarımızın ve Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) öncülüğünde oldukça iyi bir noktaya geldik. Gelişmiş tarım piyasasının ikinci ayağı olan TÜRİB ise 2 yıl önce faaliyet iznini alarak operasyonlarına başladı. Bu 2 yılda tarım piyasası paydaşlarını, yani çiftçiyi, taciri, sanayiciyi, yatırımcıyı, bankayı ve TMO'yu bir araya getirerek ortak bir noktada buluşturdu. 2019 sonunda 50 bin olan yatırımcı sayısı, 90 bin yatırımcıyı geçti. TÜRİB bu süreçte sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulundu."

Elektronik Ürün Senedinin (ELÜS) çiftçinin finansmana erişiminde üstlendiği fonksiyonun her geçen gün önem kazandığını, çiftçinin, ELÜS'leri teminat göstererek finansman sağladığını ve malını değerinde satma şansını elde ettiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, TÜRİB ile yola çıkarken ortaya koydukları hedefleri birer birer gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"BUĞDAYIN FİYATI İÇİN ARTIK TÜRİB'E BAKACAĞIZ"

Hisarcıklıoğlu, tanıtımını yaptıkları tarımsal ürün endeksleri ile ilgili bilgi vererek, "Bu endeksler bize ürün piyasasını şeffaf ve basit bir şekilde izleme imkanı tanıyacak. Ülke genelinde referans fiyat oluşumuna katkı sağlayacak. Artık buğdayın fiyatı için Şikago'ya, Londra'ya değil, TÜRİB endeksine bakacağız. Bu endeksler tarımın nabzı, çiftçinin ve yatırımcının pusulası olacak." dedi.

Tarımsal aktiviteyi herkesin ekranlardan izleyebileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugün buğday yüzde 2 artmış, mısır yüzde 1 düşmüş diye konuşan yorumcular olacak televizyonda. Çiftçi de önünü rahat görecek, yok pahasına elindeki malını satmayacak. Arz ve talep dengesizliklerini hızlı tespit edip, doğru politikaları geliştirebileceğiz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, TMO'nun piyasa müdahalelerinin etkilerini net olarak görebileceklerini, böylece TMO'nun hububat piyasasında çağdaş bir piyasa yapıcı gibi konumlanmasına da destek vereceklerini söyledi.

Aynı zamanda diğer emtialar ile Türkiye'deki tarımsal ürünlerin performansını da karşılaştırabileceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Dünyada hububatın fiyatı ne olmuş, Türkiye'de ne olmuş? diye rahatça karşılaştırma yapabileceğiz. Türkiye'deki fiyat değişimlerinin ne kadarı küresel piyasalardan kaynaklanıyor, ne kadarı bizden kaynaklanıyor görebileceğiz." diye konuştu.

"DÖVİZ VE ALTIN YERİNE TARIMSAL ÜRÜNE YATIRIM YAPILABİLECEK"

Hisarcıklıoğlu, ilerleyen dönemde bu endekslerin birer yatırım aracına da dönüştürülebileceğine işaret ederek, gerekli çalışmalar tamamlandığında isteyen herkesin tarım ürünlerine yatırım yapabileceğini bildirdi.

Böylece vadeli mevduatla iş yapmak istemeyen vatandaşın, döviz ve altın yerine tarımsal ürüne yatırım yapabileceğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Oluşturulan endeksler TÜRİB internet sitesi ile Matriks ve Foreks veri terminallerinde yayınlanacak. Önümüzdeki yıllarda hayata geçecek vadeli işlem sözleşmeleri ile piyasa oyuncuları risklerini azaltabilecek. Böylelikle fiyat daha sağlıklı oluşacak, çiftçi de önünü daha rahat görüp planlamasını ona göre yapacak."