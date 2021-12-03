Daha sonra gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle cami içerisinde ve çatıda hasar meydana geldi. Köy Muhtarı Mehmet Deniz, akşam saatlerinde camiden duman çıktığını gören bir vatandaşın haber vermesi sonucu cami yakınında bulunan yangın hidratına hortum takarak itfaiye gelinceye kadar yangını söndürmeye çalıştıklarını söyledi. Deniz, ”Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çünkü 15-20 dakika sonra içeride elektrik saati patladı” dedi.

Bu arada Kaymakam Didem Dinç Özay ve Belediye Başkanı Fatih Çalışkan yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.