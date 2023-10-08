2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın yolculuğu devam ediyor. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya kozlarını paylaşan millilerimiz, 6. maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Hırvatistan Türkiye milli maçı ile ilgili detaylar...