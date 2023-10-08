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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? A Milli takım aday kadrosu! - Futbol Haberleri

        Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak? Milli takım kadrosu!

        Euro 2024 elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 6. maçında Hırvatistan karşısında 3 puan arıyor. Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan millilerimiz, Hırvaitstan karşısına 3 puan ve liderlik için çıkacak. İşte, Hırvatistan Türkiye maçına dair tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:06
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        • 1

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için milli takımımızın yolculuğu devam ediyor. Elemelerde D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan, ve Letonya kozlarını paylaşan millilerimiz, 6. maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Hırvatistan Türkiye milli maçı ile ilgili detaylar...

        • 2

          HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

          Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.

        • 3

          HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          TRT 1 CANLI YAYIN

        • 4

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)

          2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)

          3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)

          4- Galler / 7 Puan (5 maç)

          5- Letonya / 0 Puan (5 maç)

        • 5

          A MİLLİ TAKIM HIRVATİSTAN VE LETONYA MAÇLARI KADROSU

          KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır

        • 6

          DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz

        • 7

          ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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