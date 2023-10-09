Hırvatistan Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, Montella yönetiminde ilk mücadelesine çıkıyor. Grup liderliğini doğrudan ilgilendiren kritik maç öncesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı aday kadrosu açıklandı. Zorlu mücadele öncesinde Hırvatistan Türkiye milli maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Hırvatistan Türkiye maçı tarihi ve saati...
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Hırvatistan Türkiye maçı için nefesler tutuldu. 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında D Grubunda 10 puanla 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı Hırvatistan karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Ay-Yıldızlılarda hedef Hırvatistan engelini geçip grup liderliğine yükselmek. Peki, "Hırvatistan Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
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HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Hırvatistan Türkiye maçı 12 Ekim 2023 Perşembe günü saat 21:45'de oynanacak.
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HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvatistan Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRT 1 CANLI YAYIN
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EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1- Hırvatistan / 10 Puan (4 maç)
2- TÜRKİYE / 10 Puan (5 maç)
3- Ermenistan / 7 Puan (5 maç)
4- Galler / 7 Puan (5 maç)
5- Letonya / 0 Puan (5 maç)
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A MİLLİ TAKIM HIRVATİSTAN VE LETONYA MAÇLARI KADROSU
KALECİ: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Ertaç Özbir, Uğurcan Çakır
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DEFANS: Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz
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ORTA SAHA/FORVET: Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Sarı, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu.